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В Афганистане погиб военнослужащий НАТО

Один военнослужащий НАТО погиб, еще один получил ранения в результате  атаки  боевика в Кабуле. Как передает Islam.az, об этом говорится  в заявлении пресс-службу миссии НАТО "Решительная поддержка".

"Один военнослужащий США был убит, еще один был ранен в инсайдерской атаке в Кабуле 3 ноября", — говорится в заявлении.

Сообщается, что нападавший был незамедлительно убит военнослужащими афганской армии.

Пострадавшему военному сейчас оказывают медицинскую помощь, его состояние стабильно. Полиция занимается расследованием инцидента.


Опубликовано:3 Ноябрь, 2018  16:09, ]]>Печать]]>
 
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