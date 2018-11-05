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Новости » Новости по миру

Трамп: Саудовская Аравия неправильно использует оружие в Йемене

Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios  язвительно прокомментировал обстрел коалицией во главе с Саудовской Аравией автобуса с детьми в Йемене в августе 2018 года, назвав случившееся трагедией, вызванной неправильным использованием оружия саудовскими солдатами.

"Это ужасная ситуация - то, что случилось с автобусом и детьми... Солдаты СА попросту не знали, как использовать оружие... Я не стал бы держать в армии людей, не способных пользоваться оружием и стреляющих по автобусам с детьми", - заявил Трамп.

Напомним, в результате авиаудара в Йемене по автобусу в августе погиб 51 человек, 41  из них были дети.


Опубликовано:5 Ноябрь, 2018  10:53, ]]>Печать]]>
 
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