Трамп: Саудовская Аравия неправильно использует оружие в Йемене

Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios язвительно прокомментировал обстрел коалицией во главе с Саудовской Аравией автобуса с детьми в Йемене в августе 2018 года, назвав случившееся трагедией, вызванной неправильным использованием оружия саудовскими солдатами.

"Это ужасная ситуация - то, что случилось с автобусом и детьми... Солдаты СА попросту не знали, как использовать оружие... Я не стал бы держать в армии людей, не способных пользоваться оружием и стреляющих по автобусам с детьми", - заявил Трамп.

Напомним, в результате авиаудара в Йемене по автобусу в августе погиб 51 человек, 41 из них были дети.