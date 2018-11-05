Сыновья Кашикчи потребовали от Эр-Рияда тело своего отца

Сыновья саудовского журналиста Джамаля Кашикчи, убитого в консульстве королевства в Стамбуле, призвали вернуть им тело отца, чтобы они смогли его похоронить. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN, передает İslam.az со ссылкой на ТАСС.

"Все, что мы хотим сейчас, это похоронить его в Аль-Баки в Медине с остальными членами его семьи. Я говорил об этом с саудовскими властями, и я надеюсь, что это скоро произойдет", - приводит телеканал слова Салаха Кашикчи - старшего сына убитого журналиста.

Кашикчи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипмиссии в результате конфликта, однако не привели подробностей случившегося.