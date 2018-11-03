ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Я приехал поцеловать землю Кербелы – Епископ Грузии Я приехал поцеловать землю Кербелы – Епископ Грузии
Сегодня, 30-го октября, Арбаин - 40-ой день Ашуры Сегодня, 30-го октября, Арбаин - 40-ой день Ашуры
Сколько паломников в этом году прибыло на Арбаин? Сколько паломников в этом году прибыло на Арбаин?
Саакашвили готовится полностью взять власть в Грузии Саакашвили готовится полностью взять власть в Грузии
Некоторые утверждают, что женщина обязана носить черную чадру. Верно ли это? Некоторые утверждают, что женщина обязана носить черную чадру. Верно ли это?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Ноя.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Новости » Ислам в вопросах

Может ли верующий мусульманин отмечать свое день рождение?

Читатель спрашивает: Может ли верующий мусульманин отмечать свое день рождение? Некоторые считают это бидатом, верно ли это?

Отмечать день рождение – это сугубо личное дело. В этом нет никакого религиозного подтекста. Бидат проявляется в случае, если какому-то деянию пытаются придать религиозную окраску: провозгласить запретное под ширмой религии как дозволенное или же запретить то, что на самом деле не запрещено. Празднование же дня рождения – это бытовое событие и неверно связывать это с религией.

Но во время празднования дня рождения следует придерживаться религиозных предписаний: не допускать излишеств в угощениях и запретных видов веселий, не слушать запретную музыку, не допускать харамное общение мужчин и женщин и т.д.


Опубликовано:5 Ноябрь, 2018  11:36, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
3 Ноябрь, 2018
О чем повествует хадис «золотой цепочки» (силсилатуз-захаб)?
2 Ноябрь, 2018
Почему суру «Фатиха» иногда называют «парной семеркой» (сабуль-масани)?
1 Ноябрь, 2018
Некоторые утверждают, что женщина обязана носить черную чадру. Верно ли это?
31 Октябрь, 2018
Можно ли совершать малое омовение водой, смешавшейся с глиной?
30 Октябрь, 2018
Почему Пророка (с) называют «умми»? Является ли причиной тому его неумение писать и читать?

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
5 Ноябрь, 2018

В Багдаде в шести кварталах прогремели взрывы, погибли 8 человек
5 Ноябрь, 2018
Роухани: Иран обойдет американские санкции и заставит США пожалеть
5 Ноябрь, 2018

В Афганистане ликвидировали 21 боевика Талибана
5 Ноябрь, 2018

Может ли верующий мусульманин отмечать свое день рождение? Ислам в вопросах
5 Ноябрь, 2018

Сыновья Кашикчи потребовали от Эр-Рияда тело своего отца
5 Ноябрь, 2018

Трамп: Саудовская Аравия неправильно использует оружие в Йемене
3 Ноябрь, 2018

В Афганистане погиб военнослужащий НАТО
3 Ноябрь, 2018

Ответственность за теракт против христиан в Египте взяло на себя ИГИЛ
3 Ноябрь, 2018
«Отец Талибана» застрелен в Пакистане
3 Ноябрь, 2018

О чем повествует хадис «золотой цепочки» (силсилатуз-захаб)? Ислам в вопросах
3 Ноябрь, 2018

Эрдоган рассказал, кто приказал убить Кашыкчи
3 Ноябрь, 2018

ВС Турции за неделю нейтрализовали 124 террориста
2 Ноябрь, 2018

Более 30 палестинцев госпитализированы после столкновений с израильтянами
2 Ноябрь, 2018

Нападение на автобус с христианами в Египте: есть погибшие
2 Ноябрь, 2018

В этом году в мире убиты по меньшей мере 88 журналистов
2 Ноябрь, 2018
США и Турция отменили санкции в отношении друг друга
2 Ноябрь, 2018

Саудовская Аравия нанесла около 30 авиаударов по аэропорту столицы Йемена
2 Ноябрь, 2018

Трамп намерен ужесточить политику предоставления убежища мигрантам
2 Ноябрь, 2018

США надеются, что Турция не выйдет из НАТО
2 Ноябрь, 2018

Почему суру «Фатиха» иногда называют «парной семеркой» (сабуль-масани)? Ислам в вопросах
2 Ноябрь, 2018

Помпео рассказал о санкциях по делу Хашукджи
2 Ноябрь, 2018

Трамп заявил, что его усилия по КНДР спасли мир от ядерной войны
1 Ноябрь, 2018

В Индии казнят 16 экс-сотрудников полиции, убивших 42 мусульман
1 Ноябрь, 2018

Корейцам разрешили не служить в армии по религиозным мотивам
1 Ноябрь, 2018

Последние мгновения полета индонезийского самолета Видео
1 Ноябрь, 2018
Хуситы прокомментировали "призыв" США прекратить йеменскую войну
1 Ноябрь, 2018

Саакашвили готовится полностью взять власть в Грузии
1 Ноябрь, 2018

Турецкие СМИ: США вооружали ИГИЛ в обмен на золото
1 Ноябрь, 2018

Названа следующая страна-жертва ИГИЛ
1 Ноябрь, 2018

Некоторые утверждают, что женщина обязана носить черную чадру. Верно ли это? Ислам в вопросах
1 Ноябрь, 2018
Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти из Ирана
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com