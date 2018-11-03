Читатель спрашивает: Может ли верующий мусульманин отмечать свое день рождение? Некоторые считают это бидатом, верно ли это?

Отмечать день рождение – это сугубо личное дело. В этом нет никакого религиозного подтекста. Бидат проявляется в случае, если какому-то деянию пытаются придать религиозную окраску: провозгласить запретное под ширмой религии как дозволенное или же запретить то, что на самом деле не запрещено. Празднование же дня рождения – это бытовое событие и неверно связывать это с религией.

Но во время празднования дня рождения следует придерживаться религиозных предписаний: не допускать излишеств в угощениях и запретных видов веселий, не слушать запретную музыку, не допускать харамное общение мужчин и женщин и т.д.