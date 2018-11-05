В Багдаде в шести кварталах прогремели взрывы, погибли 8 человек

В Ираке восемь человек погибли и 16 получили ранения в результате серии взрывов, которые прогремели в разных районах Багдада.

Как передает İslam.az со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщил представитель полиции Багдада Хатем аль-Джабири.

По словам аль-Джабири, взрывные устройства сработали в шести кварталах иракской столицы.

Чиновник сообщил, что пока ни одна группировка не взяла на себя ответственности за теракты. При этом он добавил, что власти предполагают, что за взрывами стоит террористическая организация ДЕАШ.

В декабре 2017 года центральное правительство в Багдаде объявило об окончательном освобождении территории страны от ДЕАШ. Однако, несмотря на это, боевики группировки периодически совершают кровавые теракты в различных регионах Ирака.