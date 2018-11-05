В Афганистане убит мэр американского города

В результате «инсайдерской атаки» боевика в Афганистане погиб мэр города Норт-Огден в штате Юта Брент Тейлор.

Как передает İslam.az, об этом сообщает CBS News со ссылкой на временного мэра Брента Чагга.

Ранее сообщалось, что в результате атаки внедренного боевика в Афганистане погиб военный НАТО. В национальной гвардии США установили личность убитого, однако по правилам имена погибших военных не сообщаются до уведомления их родственников.

Однако ряд американских политиков, в том числе лейтенант-губернатор штата Юта Спенсер Кокс и кандидат в сенат США от республиканской партии Митт Ромни опубликовали в соцсетях сообщения о смерти Брента Тейлора и выразили соболезнования его родным.

Тейлор был мэром Норт-Огдена с 2013 года.