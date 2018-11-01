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Новости » Точка зрения

ЕС угрожают 20 тысяч вооруженных мигрантов

Более 20 тысяч вооруженных холодным оружием мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки угрожают в ближайшее время прорваться на территорию Евросоюза через боснийско-хорватскую границу.

Как передает İslam.az, об этом сообщает газета Kronen Zeitung со ссылкой на МВД Австрии.

Как сообщает издание, хотя на границе двух стран были размещены специальные подразделения, ситуация стала осложняться, поскольку теперь почти все мигранты, которые хотят совершить прорыв, вооружены ножами.

«Cреди мигрантов на границе больше нет целых семей, также почти нет женщин. 95% этих мигрантов, которые хотят совершить прорыв, - молодые люди, почти все они вооружены ножами. Одного из полицейских уже пытались зарезать», - приводит издание информацию австрийского внутриполитического ведомства.


Опубликовано:5 Ноябрь, 2018  15:09, ]]>Печать]]>
 
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