Папа Римский привел в пример Азербайджан

Папа Римский Франциск в понедельник принял в Ватикане членов делегации горских евреев Кавказа.

Как передает Islam.az со ссылкой на Vatican News, понтифик с горечью отметил, что даже в современном мире существует антисемитизм.

По его словам, христиане не могут быть антисемитами, потому что христианство и иудаизм имеют общие корни. Папа Римский выразил надежду на то, что антисемитизм будет уничтожен во всем мире: «Я всегда хотел подчеркнуть важность дружбы между евреями и католиками, основанную на братстве и взаимопонимании. Я хочу поблагодарить Бога за все, в том числе и за нашу дружбу».

Говоря об этом, Папа Франциск вспомнил Азербайджан: «Я хотел бы вспомнить о прекрасной межрелигиозной встрече в Азербайджане, где я почувствовал гармонию, которую могут создать религии. Есть только один путь – молиться за всех и общаться со всеми, превратив копья в спицы, любить, когда ненавидят, прощать, когда оскорбляют и жить в гармонии с миром».