Иран призвал ООН отреагировать на введение США новых санкций против страны

Постоянный представитель Ирана при ООН Голям Али Хошроу обратился к Генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутеррешу с просьбой отреагировать на введение США нового пакета санкций против ближневосточного государства.

Как уточняется в тексте, который имеется в распоряжении агентства, односторонние действия США нарушают резолюцию СБ ООН 2231, а также положения Устава ООН.

«Безответственное поведение США нуждается в коллективном ответе международного сообщества», — добавил Хошроу.

Ранее Министерство финансов Соединённых Штатов опубликовало на своём сайте новый пакет санкций против Ирана, который вступает в силу 5 ноября.

Ранее Министерство финансов Соединённых Штатов опубликовало на своём сайте новый пакет санкций против Ирана, который вступает в силу 5 ноября.