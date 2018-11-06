У берегов Испании погибли 17 мигрантов

Семнадцать мигрантов погибли у берегов Испании.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, по данным Службы спасения на море, 13 человек утонули в море Альборан (самое западное в составе Средиземного моря), пытаясь добраться до Испании, еще четверо погибли, когда их лодка налетела на скалы.

Тела четырех погибших мигрантов обнаружила Гражданская Гвардия в провинции Кадис (автономное сообщество Андалусия).

Лодка, в которой они находились, наткнулась на скалы. 40 человек, которые отправились к берегам Испании из Марокко через море на этой лодке, смогли выжить.