Читатель спрашивает: Какова должна быть сумма мехриййи при заключении брака?

Мехриййа является одним из основных и важных условий брака. Ее сумма определяется заключающей брак женщиной или же ее опекуном – отцом. В шариате не указана конкретная сумма мехриййи. Она определяется на основании взаимного согласия мужа и жены. Желательно, чтобы мехриййе соответствовало социальному положению женщины, и была равна среднему показателю, принятому для данной эпохи. Не рекомендуется уменьшать сумму мехриййе настолько, чтобы унизить женщину. В хадисах порицается женщина, которая заставляет мужа оставаться женатым за счет слишком большой мехриййи. То есть, если мехриййе будет слишком большой, то супруг вынужден будет не расторгать с ней брак по этой причине. Это порицаемо в Исламе.