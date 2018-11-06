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Новости » Новости по миру

Сорок стран требуют от Саудовской Аравии внести ясность в дело Кашикчы

Саудовская Аравия официально признала, что журналист Джемаль Кашикчы был убит в здании генконсульства страны в Стамбуле, и это было преднамеренным убийством, однако Эр-Рияд до сих пор скрывает информацию о местонахождение останков журналиста.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на SalamNews, 40 стран-членов ООН требуют от Саудовской Араии внести ясность в произошедшее и наказать виновных.

По информации, это требование к Саудовской Аравии было выдвинуто на заседании ООН по правам человека в Женеве.

На заседании от Садовской Аравии также потребовали обеспечить в стране свободу слова, выражений и совести, провести реформы законов в данной сфере.

Отметим, что 18 человек, подозреваемых в убийстве Джемаля Кашикчи, были задержаны в Саудовской Аравии.


Опубликовано:6 Ноябрь, 2018  12:02, ]]>Печать]]>
 
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