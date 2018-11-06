Глава МИД Ирана: Под санкции США попали закрывшийся банк и затонувший танкер

Антииранские санкции США коснулись, в частности, закрывшегося банка и затонувшего танкера.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

"В ходе отчаянной психологической операции по расширению списка подсанкционных иранских компаний... США ввели санкции против банка, который закрылся шесть лет назад, и корабля, гибель которого в прошлом году широко освещалась на телевидении", - написал Д.Зариф в своем Twitter.

В список санкций, в частности, вошел иранский нефтяной танкер "Санчи". В начале января 2018 года у берегов Китая он столкнулся с гонконгским сухогрузом, после чего горел на протяжении недели и затонул. В результате погибли 32 члена экипажа.

Кроме того, в список, вошел иранский Tat Bank, закрытый в сентябре 2012 года.