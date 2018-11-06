Эрдоган: Антииранские санкции США нарушают мировой баланс

Анкара не считает санкции США против Ирана правильным шагом, они нарушают баланс в мире.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам после выступления перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

"Мы не находим санкции правильными. Это шаг, направленный на нарушение мирового баланса. Он противоречит международному праву. Мы не хотим жить в империалистическом мире", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что Турция закупает у Ирана 10 миллиардов кубометров газа.

Отметим, что дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.