Две женщины-мусульманки впервые избраны в Конгресс США

Две женщины-мусульманки от штатов Миннесота и Мичиган впервые избраны в конгресс США.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в среду Huffington Post.

42-летняя Ильхэн Омар, уроженка Сомали, в 2016 году победила на праймериз в одном из округов штата Миннесота. После начала гражданской войны ее семья сбежала в Кению. Когда Ильхэн было 12 лет, они переехали в США.

От штата Мичиган выбрана 37-летняя Рашид Тлаиб, родившаяся в штате Детройт, ее родители - мигранты из Палестины.

На выборах во вторник будет полностью переизбрана Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) и часть сенаторов. Помимо этого, будут избраны губернаторы в 36 штатах.