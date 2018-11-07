Израиль пригрозил ударом по российским С-300 в Сирии

Министр по делам Иерусалима, вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля Зеэв Элькин заявил, что его страна будет готова атаковать российские комплексы С-300, если они ударят по израильским целям, передает Islam.az со ссылкой на RT.

— Сирийские военные не всегда умеют правильно использовать технику, которая попадает в их руки. При неправильном использовании могут быть сбиты гражданские самолеты. Авиационные перевозки в этом регионе могут быть подвергнуты опасности, — заявил Зеэв Элькин, комментируя передачу Москвой Дамаску комплексов С-300.

Министр также заявил, что «поставляя подобного рода оружие сирийцам, Россия несет частичную ответственность за его использование».

На вопрос, против кого намерена действовать Израиль, если зенитные ракетные комплексы С-300 в Сирии поразят израильские цели, Элькин ответил, что исключительно против установок, из которых будет произведен обстрел израильской территории или израильских самолетов.

— Очень надеюсь, что там не будет российских специалистов, — добавил министр.

К слову, недавно Элькин, который также является сопредседателем российско-израильской межправкомиссии, призывал Кремль перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

В начале октября Россия передала Сирии комплексы С-300. Такое решение было принято после провокации израильских военных, в результате которой был сбит российский Ил-20.