Нынешней ночью отмечается годовщина шахадата имама Рзы (а)

Нынешняя ночь – ночь шахадата имама Рзы (а).

Как сообщает islam.az, в последний день месяца Сафар 203-го года по мусульманскому календарю хиджри, Имам Рза (а) был отравлен Аббасидским халифом Мамуном. В то время Имаму было 55 лет.

Имам Рза (а) родился 11 числа месяца Зуль-када в 148 году по мусульманскому календарю в Медине в семье имама Мусеи Казыма (а). Ребенка назвали Али и прозвали Рза. Мать Имама Наджиме считалась одной из самых известных женщин того времени с точки зрения интеллекта и приверженности к религии.

После смерти отца в застенках Харуна, имам Рза (а) стал осуществлять имаматство в мусульманской общине.

Имам Рза (а) по приглашению халифа Мамуна прибыл в Хорасан, где и был убит.

Мы приносим соболезнования всему мусульманскому миру в связи с годовщиной этого трагического события.