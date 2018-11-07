Итоги промежуточных выборов в США: тяжелый удар для Трампа

В США подведены итоги промежуточных ьвыборов. Большинство американских медиа изначально настроено против президента Трампа, поэтому неудивительно, что, комментируя результаты прошедших выборов в Конгресс, авторы в основном выразили разочарование тем, что демократам удалось «взять» только Палату представителей. Они все же надеются, что и эта победа Демократической партии станет головной болью для администрации Трампа.

Стивен Коллинсон (Stephen Collinson), комментируя итоги выборов на телеканале CNN, отметил, что демократы выигрывают Палату представителей, республиканцы — Сенат. Победа демократов в Палате представителей станет сдерживающим фактором для президента Дональда Трампа и разрушит республиканскую монополию власти в Вашингтоне. Наряду с этим он признает, что выборы лишь укрепили разграничительные линии в американской политике, разметив поле боя для грядущих президентских выборов 2020 года.

«С победой в Палате представителей демократы впервые получат возможность системного сдерживания Трампа, роль, от которой республиканцы всяческих уклонялись, учитывая его подавляющую популярность справа.

Потеря республиканцами большинства также поставит вопрос о дальнейшей тактике самого президента. В ходе предвыборной кампании Трамп сознательно не стал делать экономический бум своим главным аргументом, предпочтя разгромную критику Демократической партии с упором на иммиграцию и расовые вопросы».

Коллинсон отмечает, что с рейтингом одобрения как у Трампа (39%) президент обычно терпит серьезные потери, однако Трамп, неоднократно шедший наперекор прогнозам, по-прежнему остается непредсказуемым.