Погибли четверо армянских солдат

Четверо военнослужащих армии Армении погибли в автомобильной аварии.

ДТП произошло сегодня днем на автомобильной дороге из Горис в находящийся под оккупацией Губадлинский район Азербайджана.

Грузовик марки КамАЗ минобороны Армении перевернулся. В результате ДТП погибли четыре солдата, также сообщается о раненых, однако их количество не уточняется.

Информацию подтвердил пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, в результате ДТП погибли: Айрапет Наирян (1998 г.р), Грант Гаспарян (1998 г.р), Эдгар Унанян (1998 г.р), Давид Мелконян (1998 г.р).

В машине находился 21 военнослужащий, 19 из которых – в кузове. Восемь из них получили травмы различной степени тяжести.



