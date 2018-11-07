Саудовцы убили еще одного журналиста

Журналист и писатель Турки бин Абдул Азиз аль-Джассер (Turki Bin Abdul Aziz Al-Jasser) подвергался пыткам и был убит в Саудовской Аравии.

Как передает İslam.az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание New Khaleej со ссылкой на правозащитников.

По данным издания, журналиста убили в тюрьме через месяц после расправы над Джамалем Хашогги.

Аль Джассер был арестован в марте 2017 года за тайное ведение Twitter-аккаунта Kashkool, который раскрывает нарушения прав человека со стороны должностных лиц и членов королевской семьи. Его разоблачили саудовские шпионы в офисе Twitter в Дубае.

По сообщению источников, шпионы были связаны с советником кронпринца Саудом аль-Кахтани. Он был отправлен в отставку в связи с расследованием убийства Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.