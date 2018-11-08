Подходит к концу месяц Сафар

Сегодня по календарю Хиджри последний - 29-й день месяца Сафар.

Завтра по календарю хиджри начинается месяц Рабиуль-авваль.

Напомним, что по календарю Хиджри месяц Мухаррам начался 11 сентября, месяц Сафар - 11 октября.

В большинстве регионов Азербайджана в эти два месяца (Мухаррам и Сафар) на справляют торжества, такие как свадьбы, обручения, помолвки.

Отметим, что внук пророка Мухаммада (с) имам Хусейн (а), члены его семьи и сподвижники стали шахидами в священной борьбе за веру. Это трагическое событие произошло в степях Кербелы 10-го числа месяца Мухаррам в 61 году по календарю хиджри.