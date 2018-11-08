Журналист CNN лишился допуска в Белый дом после перепалки с Трампом

Журналист CNN Джим Акоста был временно лишен пропуска после перепалки с президентом США Дональдом Трампом во время пресс-конференции.

Как передает Islam.az со ссылкой на Газету. РУ, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Сам Д.Акоста подтвердил эту информацию.

По словам Сандерс, поведение Акосты, который позволял вольности по отношению к женщине-стажеру в Белом доме, является неприемлемым.

"Президент Трамп верит в свободу прессы и ожидает и даже приветствует острые вопросы про себя и свою администрацию", - отметила пресс-секретарь.