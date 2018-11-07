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Новости » Ислам в вопросах

Каковы границы упования на Аллаха (таваккуля)?

Читатель спрашивает: Каковы границы упования на Аллаха (таваккуля)?

В Коране упование на Аллаха упоминается как одно из лучших качеств верующего: «Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его. Аллах доводит до конца Свое дело» (Талаг, 3). Также в Священной Книге Аллах велит Пророку (с) уповать лишь на Него: «Уповай на Могущественного, Милосердного» (Шуара, 217).

Вместе с тем, Ислам не одобряет упование в таком виде, чтобы зависеть от кого-то, рекомендуется всегда действовать осторожно и бережливо. Некоторые сознательно подвергают себя опасности, называя это упованием на Аллаха. Или же не утруждают себя поисками дозволенного заработка, оправдывая себя тем, что Аллах ниспошлет им хлеб насущный. Упование – это когда человек предпринимает меры, основанные на здоровой логике и религиозных указаниях, а потом уже уповает на Аллаха. Предполагаеть, что Аллах одарит человека пшеницей, не посеяв заранее семена, не является упованием, это – безрассудство.

Когда Пророк Мухаммад (с) спросил араба, прибывшего к нему на встречу о том, где он оставил верблюда, тот ответил, что уповав на Аллаха, предоставил его самому себе. Пророк (с) молвил: «Сначала привяжи верблюда, а потом уже уповай на Аллаха».


Опубликовано:8 Ноябрь, 2018  11:43, ]]>Печать]]>
 
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