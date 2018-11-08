Саудовская коалиция понесла большие потери в Джизане

Саудовская коалиция понесла десятки потерь живой силы в боях с хуситами, сообщает Islam.az со ссылкой на SalamNews.

Источник со ссылкой на йеменскую армию со штабом в Сане и "Народные комитеты" (хуситы) сообщает, что в регионе Тувейлиг приграничной с Саудовской Аравией йеменской провинции Джизан суданское подразделение попало в засаду.

Сообщается о смерти здесь десятков членов саудовской коалиции.

Отметим, что сейчас в Йемене самые ожесточенные бои идут в портовом городе аль-Худейда.

Саудовская Аравия в результате атак с воздуха и моря сумела продвинуться до городских стен. Город имеет стратегическое значение для обеих враждующих сторон.

В ООН сообщили, что в результате атак Саудовской коалиции в направлении этого города стала невозможной доставка гуманитарной помощи, что усугубило голод и плачевное положение в Йемене. Международная структура назвала Йемен самым голодающим регионом в мире.