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Сирия хочет вернуть контроль над Африном

Сирия вернет контроль над Африном политическими методами, если же они не сработают, армия применит силу, сказал руководитель политического управления армии Сирии, бригадный генерал Хасан Ахмад Хасан, сообщает РИА Новости.

"Сирийцы… успешно возвратят Африн, и не только Африн, под контроль государства, будь то через отличный политический процесс или процесс урегулирования. А если в итоге не будет таких вариантов, то армия не будет стоять сложа руки, когда ситуация зайдет в тупик", — сказал Хасан.

Напомним, 20 января этого года Генштаб ВВС Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований в сирийском Африне. В марте город перешел под контроль турецкой армии и Свободной сирийской армии.


Опубликовано:8 Ноябрь, 2018  15:45, ]]>Печать]]>
 
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