ООН: Санкции США - войнa против мирных жителей Ирана

Международные санкции, нацеленные на полную блокировку торговли Ирана, являются экономической войной против мирных людей, необходимо принять меры по защите гражданских лиц во время подобных экономических блокад.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил спецдокладчик СПЧ ООН по влиянию санкций на права человека Идрисс Джазаири в связи с введением США санкций в отношении Ирана.

И.Джазаири напомнил, что после введения США санкций против Тегерана доставка в Иран гуманитарных грузов и предметов первой необходимости осложнилась несмотря на то, что для этих товаров были сделаны исключения. В частности, поставки продовольствия и лекарств в Иран из-за санкций задерживаются, так как банки, страховщики и транспортные компании теперь должны получать дополнительные разрешения. Также сообщалось о том, система SWIFT для международных транзакций запретила доступ для некоторых иранских банков, что делает бессмысленным исключение из санкций ряда товаров, за которые нельзя будет заплатить, считает спецдокладчик.

"Я глубоко озабочен тем фактом, что беднякам приходится нести на себе груз от этих действий санкций. Все больше людей теряют свою работу, пока страдает экономика. Право государств не соглашаться друг с другом должно уважаться, но нарушение прав человека обычных людей не должно быть использовано как средство политического давления на государство. Это незаконно с точки зрения международного законодательства в области прав человека", - заявил И.Джазаири.

И.Джазаири предложил стать посредником между США и Ираном, чтобы согласовать обеспечение беспрепятственных поставок в Иран продовольствия, лекарств и других товаров гуманитарного характера.