США за год продали за границу вооружений на $192,3 млрд

США в 2018 финансовом году продали за границу вооружений на $192,3 млрд, что на 13% выше, чем чем прошлом.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится пресс-релизе Госдепа.

«За последний финансовый год зарегистрирован рост экспорта оружия на 13% - до $192,3 млрд, были созданы тысячи рабочих мест в США. Рост наблюдается как в количестве сделок между правительствами, так и в продаже оружия и военной техники американскими компаниями», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что, согласно данным Госдепа, в 2018 финансовом году были заключены межправительственные контракты на сумму в $55,66 млрд, этот показатель на 33% выше прошлого года.

Сумма частных контрактов в 2018 финансовом году составила $136,6 млрд.