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Сирийская армия освободила 19 заложников, удерживаемых боевиками ИГ

Сирийская армия вступила в боестолкновение с боевиками террористической группировки ИГ к северу от города Пальмира, в результате операции ликвидированы боевики и освобождены 19 удерживаемых ими заложников.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сирийский телеканал "Аль-Ихбария".

"В ходе… точечной операции группа сирийской арабской армии вступила в прямое боестолкновение с боевиками ИГ в районе Хмейма к северо-востоку от Пальмиры. Эти боевики похитили женщин и детей из провинции Сувейда несколько недель назад", — говорится в сообщении телеканала.

"После ожесточенного боя наши герои смогли освободить всех заложников – 19 человек, и убить боевиков-похитителей", — сообщает телеканал.

В результате атак смертников в городе Эс-Сувейда 25 июля и нападения боевиков на ряд деревень в одноименной провинции погибли более 210 человек, ранены более 200. Боевики ИГ взяли в заложники нескольких жителей провинции. Параллельно сирийская правительственная армия ведет военную операцию против ИГ в окрестностях вулкана ас-Сафа. Шесть заложников были освобождены 20 октября.


Опубликовано:9 Ноябрь, 2018  12:06, ]]>Печать]]>
 
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