Израильские военные убили палестинца в Газе

Израильские военные застрелили одного палестинца при разгоне мирной акции протеста на границе сектора Газа.

Как сообщил представитель Минздрава Палестины в секторе Газа Ашраф аль-Кудра, инцидент имел место на востоке города Дейр-эль-Белах, передает Islam.az со ссылкой на "Анадолу".

По словам аль-Кудры, израильские солдаты открыли огонь по демонстрантам.

Других подробностей инцидента не приводится.

С 30 марта палестинцы проводят мирные акции на границе Израиля и сектора Газа, приуроченные к 42-й годовщине «Дня земли». В ходе разгона акций палестинцев израильские военные применяют боевые пули. До настоящего времени в ходе акций погибло свыше 200 палестинцев.

Израиль 30 марта 1976 года оккупировал тысячи акров палестинских земель. С тех пор ежегодно в этот день палестинцы демонстрируют мировому сообществу свою сплоченность и солидарность, организуя акции неповиновения.