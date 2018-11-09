WSJ: Россия выигрывает от антииранских санкций США

Санкции США, введенные в отношении Ирана, позволили России занять рынки, на которых раньше торговали иранские компании.

Как передает Islam.az со ссылкой на Газета.Ru, так считают обозреватели газеты The Wall Street Journal.

Отмечается, что российская сторона намерена приобретать иранскую нефть, однако делать это по бартеру — взамен на продовольствие и производственное оборудование.

В газете напомнили, что в настоящее время Россия добывает рекордные объемы нефти за последние 30 лет и занимает по этому показателю первое место в мире.