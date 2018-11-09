ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Может ли верующий мусульманин отмечать свое день рождение? Может ли верующий мусульманин отмечать свое день рождение?
О чем повествует хадис «золотой цепочки» (силсилатуз-захаб)? О чем повествует хадис «золотой цепочки» (силсилатуз-захаб)?
Oтмечается годовщина шахадата Пророка (с) и Имама Хасана (а) Oтмечается годовщина шахадата Пророка (с) и Имама Хасана (а)
Папа Римский привел в пример Азербайджан Папа Римский привел в пример Азербайджан
Почему во всех районах Баку азан зучит на несколько минут позже, а не раньше? Почему во всех районах Баку азан зучит на несколько минут позже, а не раньше?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Ноя.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Новости » Новости по миру

Австрия заявила о разоблачении российского шпиона

В Австрии задержали экс-полковника вооруженных сил страны, его подозревают в шпионаже в пользу России, заявил канцлер Себастьян Курц. По его словам, сотрудничество военного с российской разведкой продолжалось до 2018 года, передает РИА Новости.

"Ведомство военной контрразведки при помощи международного сотрудничества раскрыло случай шпионажа. Отставной офицер австрийской армии с 1990-х годов занимался шпионажем и передавал данные России. В его отношении заведено дело", - сообщил в Twitter представитель Минобороны Михаэль Бауэр.

Глава австрийского МИД Карин Кнайсль вызвала в ведомство российского представителя, а также отменила поездку в Москву.

"Сейчас это подозрение, его нужно расследовать и установить, подтвердится оно или нет. Но по причине информационной ситуации, которая есть у нас, а также с учетом недавних событий, например, в Нидерландах, мы можем в настоящий момент исходить из того, что подозрение подтвердится", - отметил Курц.

По данным Kronen Zeitung, полковник должен был собирать данные об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальную информацию о ряде высокопоставленных военных. Каждые две недели он контактировал  с человеком по имени "Юрий" с российской стороны, отмечает издание.

Подчеркивается, что военный из Зальцбурга получил за работу на Москву 300 тысяч евро.

В российском посольстве и в Службе внешней разведки отказались комментировать эту информацию.


Опубликовано:9 Ноябрь, 2018  17:22, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
9 Ноябрь, 2018
WSJ: Россия выигрывает от антииранских санкций США
9 Ноябрь, 2018
Израильские военные убили палестинца в Газе
9 Ноябрь, 2018
Сирийская армия освободила 19 заложников, удерживаемых боевиками ИГ
9 Ноябрь, 2018
США за год продали за границу вооружений на $192,3 млрд
8 Ноябрь, 2018
ООН: Санкции США - войнa против мирных жителей Ирана

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
9 Ноябрь, 2018

Австрия заявила о разоблачении российского шпиона
9 Ноябрь, 2018
WSJ: Россия выигрывает от антииранских санкций США
9 Ноябрь, 2018

Израильские военные убили палестинца в Газе
9 Ноябрь, 2018
Сирийская армия освободила 19 заложников, удерживаемых боевиками ИГ
9 Ноябрь, 2018

Грех ли молить Аллаха о причинении вреда кому-то? Ислам в вопросах
9 Ноябрь, 2018

США за год продали за границу вооружений на $192,3 млрд
9 Ноябрь, 2018

В Азербайджане отмечается День Государственного флага
8 Ноябрь, 2018

ООН: Санкции США - войнa против мирных жителей Ирана
8 Ноябрь, 2018

Совершена попытка покушения на премьер-министра Испании
8 Ноябрь, 2018
Сирия хочет вернуть контроль над Африном
8 Ноябрь, 2018

Саудовская коалиция понесла большие потери в Джизане Видео
8 Ноябрь, 2018

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли 13 человек
8 Ноябрь, 2018

Египетский военный суд приговорил восемь человек к смертной казни
8 Ноябрь, 2018

Каковы границы упования на Аллаха (таваккуля)? Ислам в вопросах
8 Ноябрь, 2018

Журналист CNN лишился допуска в Белый дом после перепалки с Трампом Видео
8 Ноябрь, 2018

Сегодня, 8-го ноября, подходит к концу месяц Сафар
7 Ноябрь, 2018

Саудовцы убили еще одного журналиста
7 Ноябрь, 2018
Погибли четверо армянских солдат
7 Ноябрь, 2018

Итоги промежуточных выборов в США: тяжелый удар для Трампа
7 Ноябрь, 2018

Нынешней ночью отмечается годовщина шахадата имама Рзы (а)
7 Ноябрь, 2018
Израиль пригрозил ударом по российским С-300 в Сирии
7 Ноябрь, 2018

Две женщины-мусульманки впервые избраны в Конгресс США
7 Ноябрь, 2018
В Камеруне 78 похищенных школьников освобождены из плена
7 Ноябрь, 2018

В Афганистане 8 полицейских погибли в результате атаки на КПП
7 Ноябрь, 2018

Почему во всех районах Баку азан зучит на несколько минут позже, а не раньше? Ислам в вопросах
7 Ноябрь, 2018
В ООН назвали число погибших в Средиземном море мигрантов в 2018 году
7 Ноябрь, 2018
Супруга Джахангира Гаджиева арестована в Лондоне
6 Ноябрь, 2018

В Ираке найдено более 200 массовых захоронений жертв ИГ
6 Ноябрь, 2018

Эрдоган: Антииранские санкции США нарушают мировой баланс
6 Ноябрь, 2018
В Нагорном Карабахе умер еще один армянский солдат
6 Ноябрь, 2018

Глава МИД Ирана: Под санкции США попали закрывшийся банк и затонувший танкер
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com