Саудовская Аравия отказалась от самолетов США

Cаудовская Аравия отказалась от дозаправки в воздухе самолетов возглавляемой ей коалиции с помощью американских военных.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило Саудовское агентство печати.

"Благодаря усилиям Королевства Саудовская Аравия и государств коалиции по развитию и укреплению своего военного потенциала стало возможным увеличение возможностей по самостоятельной дозаправке в воздухе, - говорится в сообщении. - В свете этого, и после консультаций с США, коалиция просит американскую сторону прекратить поставки своих самолетов для воздушной дозаправки в Йемене".

В свою очередь, по сообщениям Reuters со ссылкой на официальных лиц, США уже поддержали эту просьбу.