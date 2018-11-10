Жертвами удара ВВС коалиции во главе с США в Сирии стали 26 человек

Не менее 26 сирийцев стали жертвами удара ВВС международной коалиции под эгидой США, который был нанесен в пятницу по городу Хаджин на восточном берегу Евфрата.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

По его информации, самолеты коалиции атаковали форпост группировки "Исламское государство", но нанесли удары по домам мирных граждан.

3 ноября во время налета на этот город погибли 15 сирийцев, преимущественно женщины и дети.

МИД Сирии ранее потребовал от Совета Безопасности ООН осудить бомбардировки ВВС коалиции в Сирии, в ходе которых они применяют боеприпасы с запрещенным белым фосфором.