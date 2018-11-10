ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Может ли верующий мусульманин отмечать свое день рождение? Может ли верующий мусульманин отмечать свое день рождение?
Oтмечается годовщина шахадата Пророка (с) и Имама Хасана (а) Oтмечается годовщина шахадата Пророка (с) и Имама Хасана (а)
Папа Римский привел в пример Азербайджан Папа Римский привел в пример Азербайджан
Почему во всех районах Баку азан зучит на несколько минут позже, а не раньше? Почему во всех районах Баку азан зучит на несколько минут позже, а не раньше?
Саудовцы убили еще одного журналиста Саудовцы убили еще одного журналиста

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Ноя.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Новости » Новости по миру

Жертвами удара ВВС коалиции во главе с США в Сирии стали 26 человек

Не менее 26 сирийцев стали жертвами удара ВВС международной коалиции под эгидой США, который был нанесен в пятницу по городу Хаджин на восточном берегу Евфрата.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

По его информации, самолеты коалиции атаковали форпост группировки "Исламское государство", но нанесли удары по домам мирных граждан.

3 ноября во время налета на этот город погибли 15 сирийцев, преимущественно женщины и дети.

МИД Сирии ранее потребовал от Совета Безопасности ООН осудить бомбардировки ВВС коалиции в Сирии, в ходе которых они применяют боеприпасы с запрещенным белым фосфором.


Опубликовано:10 Ноябрь, 2018  10:40, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
10 Ноябрь, 2018
Взрыв на военной базе в Турции: 25 раненых
10 Ноябрь, 2018
Саудовская Аравия отказалась от самолетов США
9 Ноябрь, 2018
Австрия заявила о разоблачении российского шпиона
9 Ноябрь, 2018
WSJ: Россия выигрывает от антииранских санкций США
9 Ноябрь, 2018
Израильские военные убили палестинца в Газе

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
10 Ноябрь, 2018

Взрыв на военной базе в Турции: 25 раненых
10 Ноябрь, 2018

О каком ученом идет речь, который в религиозных источниках упоминается как «Садуги-авваль»? Ислам в вопросах
10 Ноябрь, 2018

Жертвами удара ВВС коалиции во главе с США в Сирии стали 26 человек
10 Ноябрь, 2018
Саудовская Аравия отказалась от самолетов США
9 Ноябрь, 2018

Австрия заявила о разоблачении российского шпиона
9 Ноябрь, 2018
WSJ: Россия выигрывает от антииранских санкций США
9 Ноябрь, 2018

Израильские военные убили палестинца в Газе
9 Ноябрь, 2018
Сирийская армия освободила 19 заложников, удерживаемых боевиками ИГ
9 Ноябрь, 2018

Грех ли молить Аллаха о причинении вреда кому-то? Ислам в вопросах
9 Ноябрь, 2018

США за год продали за границу вооружений на $192,3 млрд
9 Ноябрь, 2018

В Азербайджане отмечается День Государственного флага
8 Ноябрь, 2018

ООН: Санкции США - войнa против мирных жителей Ирана
8 Ноябрь, 2018

Совершена попытка покушения на премьер-министра Испании
8 Ноябрь, 2018
Сирия хочет вернуть контроль над Африном
8 Ноябрь, 2018

Саудовская коалиция понесла большие потери в Джизане Видео
8 Ноябрь, 2018

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли 13 человек
8 Ноябрь, 2018

Египетский военный суд приговорил восемь человек к смертной казни
8 Ноябрь, 2018

Каковы границы упования на Аллаха (таваккуля)? Ислам в вопросах
8 Ноябрь, 2018

Журналист CNN лишился допуска в Белый дом после перепалки с Трампом Видео
8 Ноябрь, 2018

Сегодня, 8-го ноября, подходит к концу месяц Сафар
7 Ноябрь, 2018

Саудовцы убили еще одного журналиста
7 Ноябрь, 2018
Погибли четверо армянских солдат
7 Ноябрь, 2018

Итоги промежуточных выборов в США: тяжелый удар для Трампа
7 Ноябрь, 2018

Нынешней ночью отмечается годовщина шахадата имама Рзы (а)
7 Ноябрь, 2018
Израиль пригрозил ударом по российским С-300 в Сирии
7 Ноябрь, 2018

Две женщины-мусульманки впервые избраны в Конгресс США
7 Ноябрь, 2018
В Камеруне 78 похищенных школьников освобождены из плена
7 Ноябрь, 2018

В Афганистане 8 полицейских погибли в результате атаки на КПП
7 Ноябрь, 2018

Почему во всех районах Баку азан зучит на несколько минут позже, а не раньше? Ислам в вопросах
7 Ноябрь, 2018
В ООН назвали число погибших в Средиземном море мигрантов в 2018 году
7 Ноябрь, 2018
Супруга Джахангира Гаджиева арестована в Лондоне
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com