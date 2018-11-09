Читатель спрашивает: О каком ученом идет речь, который в религиозных источниках упоминается как «Садуги-авваль»?

Ученым, который в джафаритском мазхабе упоминается как «Садуг», является Абу Джафар Мухаммад ибн Али Гуми. Он родился в городе Кум, скончался в 991 году в городе Рей. Шейх Садуг является автором таких известных произведений, как «Товхид», «Камалуд-дин», «Уйунни ахбарир-Риза», «Хисал», «Амали».

Отец Шейха Садуга – Абульхасан Али ибн Хусейн Гуми также был видным ученым. В религиозных источниках сын упоминается как Шейх Садуг. «Садуги-авваль» же – это его отец.