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В Азербайджане отмечается День Конституции

12 ноября в Азербайджане отмечается государственный праздник - День Конституции Азербайджанской Республики.

B этот день в 1995 году путем всенародного референдума была принята Конституция Азербайджана - основной закон независимого суверенного государства.

Принятая в 1995 году Конституция стала четвертой Конституцией Азербайджанского государства, отразив ее новую историческую модификацию.

Первая Конституция Азербайджана была принята 19 мая 1921 года на Всеазербайджанском съезде Советов.

После восстановления Азербайджаном независимости началась серьезная работа над новым проектом Конституции. В 1994 году под председательством общенационального лидера Гейдара Алиева приступила к деятельности Конституционная комиссия, в 1995 году проект был передан на всенародное обсуждение и 12 ноября 1995 года путем всенародного голосования была принята первая Конституция Азербайджанской Республики.

Новая Конституция Азербайджана состоит из 5 разделов, 12 глав и 158 статей.

Конституция 1995 года заложила основы государственного строя Азербайджанской Республики. Первые дополнения и изменения в Конституцию были внесены 24 августа 2002 года. Дополнения и изменения также внесли в основной закон страны после референдумов 18 марта 2009 года и 26 сентября 2016 года.

6 февраля 1996 года по распоряжению президента Гейдара Алиева 12 ноября было объявлено Днем Конституции.


Опубликовано:12 Ноябрь, 2018  06:50, ]]>Печать]]>
 
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