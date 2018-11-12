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Последние слова журналиста Хашукджи перед убийством

Арабский телеканал Al-Jazeera опубликовал последние слова убитого в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, последние слова Хашукджи телеканалу сообщил журналист турецкой газеты Daily Sabah Назиф Караман. Слова были записаны на аудио, подтверждающем пытки и смерть журналиста Хашукджи.

"Я задыхаюсь… Снимите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия", — приводятся его последние слова.

По словам Карамана, на аудиозаписи слышно, что убийство длилось около семи минут. Он добавил, что газета Daily Sabah вскоре опубликует фрагменты аудиозаписи с последними минутами жизни Хашукджи.

Ранее Эрдоган заявил, что убийца оппозиционного журналиста Кашикчи находится в Саудовской Аравии.


Опубликовано:12 Ноябрь, 2018  10:41, ]]>Печать]]>
 
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