Как понять выражение «злополучные дни» в суре «Фуссилат» в Коране?

Читатель спрашивает: Как понять выражение «злополучные дни» в 16-м аяте суры «Фуссилат» в Коране? Действительно ли существуют злополучные дни?

В 16-м аяте суры «Фуссилат» Всевышний Аллах велит: «Мы наслали на них морозный (или завывающий) ветер в злополучные дни, чтобы дать им вкусить муки позора в мирской жизни. А мучения в Последней жизни будут еще более позорными, и им не будет оказана помощь». В этом аяте речь идет о бедствиях адитов. Они разгневали Аллаха, отвергнув посланного к ним Пророка Худа (а), и Всевышний стер их с лица земли. И выражение «злополучные дни» имеет отношение к адитам. Именно в эти дни Аллах наслал на них бедствия. На самом же деле в календаре нет злополучных дней. В хадисах отмечается, что каждый день, прожитый человеком без греха, может считаться для него праздничным. Исходя из этого, можно сказать, что для каждого человека и народа злосчастными и несчастливыми являются дни, когда они поступают наперекор велениям Аллаха и совершают грех.