В Италии за призывы уничтожать детей мусульман осуждена учительница

Венецианская судебная комиссия вынесла обвинительный приговор в отношении учительницы средней школы Фиоренцы Понтини, которая обвиняется в возбуждении расовой ненависти.

Как пишет газета La Repubblica, женщина приговорена к одному году тюремного заключения условно.

Поводом для возбуждения дела послужили высказывания педагога в отношении мигрантов. Женщина, в частности, заявила, что мусульман, в том числе и их детей, необходимо уничтожать, а также не спасать судна с мигрантами в Средиземном море.

Примечательно, что на стороне обвинения выступили учащиеся средней школы, которым и пришлось выслушивать расистскую тираду педагога во время занятий.