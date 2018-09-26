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Имам Али (а): «Самый плохой из твоих собратьев по вере тот, кто проявляет кротость к твоим недостаткам и не говорит тебе о твоих изъянах».
(«Гураруль-Хикам», хадис 5725)
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Имам Али (а): «Самый плохой из твоих собратьев по вере тот,..»
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