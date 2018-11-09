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Саудовская Аравия готовила убийство и генерала Сулеймани

В 2017 году разведка Саудовской Аравии начала проверять возможность убийства высокопоставленных представителей политического руководства Ирана. Среди возможных жертв покушения называется имя командира подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани. Как передает İslam.az со ссылкой на haqqin.az, об этом сообщает New York Times.

В публикации отмечается, что на протяжении десятилетий Саудовская Аравия избегала насильственных действий за границей, предпочитая использовать мягкую силу крупнейшего поставщика нефти и одной из самых богатых стран мира. Ситуация изменилась, когда ключевой фигурой в саудовском руководстве стал принц Мухаммад бин Салман.

Принц, сначала назначенный министром обороны, а затем ставший наследником престола, называется инициатором вмешательства королевства в йеменский конфликт. Его имя связывается и с убийством оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи 2 октября 2018 года.

Проявлением новой политики стала встреча, происшедшая в марте 2017 года. Ее инициатором выступил генерал саудовской разведки Ахмад аль-Асири, впоследствии отправленный в отставку из-за дела Хашкажди. Присутствовавшие на ней бизнесмены представили план, призванный нанести значительный ущерб иранской экономике. Стоимость его реализации составляла около двух миллиардов долларов.

В ходе этих консультаций саудовские представители подняли вопрос о ликвидации генерала Сулеймани. Среди тех, к кому они обратились, был американский предприниматель Джордж Нейдер, ознакомивший с планом представителей американской администрации, и израильтянин Джоэль Замель, который, как утверждается, связан со спецслужбами еврейского государства.

Напомним: о контактах аль-Асири с командой президента Дональда Трампа несколько дней назад сообщило издание Daily Beast. Согласно публикации, конечной целью плана было свержение режима аятолл в Иране.

Daily Beast писал, что аль-Асири встречался с Майклом Флинном, занимавшим тогда пост советника президента по национальной безопасности по заданию наследного принца Мухаммада бин Салмана. Сам факт этих встреч детально изучался командой специального прокурора Роберта Мюллера.

В статье New York Times названы некоторые участники встреч с аль-Асири, в частности Джордж Надер и Джоэль Замель.


Опубликовано:12 Ноябрь, 2018  16:52, ]]>Печать]]>
 
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