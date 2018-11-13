В Таджикистане задержаны боевики ИГ, готовившие теракт в России

В Таджикистане задержана группа боевиков ИГИЛ планировавшая совершить теракты против 201-й российской военной базы, сообщила в понедельник таджикская служба "Радио Свобода" (Радио Озоди), передает Islam.az.

Группа боевиков террористической организации "Исламское государство" в составе 12 человек, возглавляемая жителем города Вахдат Сухробом, была задержана силами безопасности Таджикистана 4 ноября, сообщает радио со ссылкой на информированный источник в силовых структурах.

По его словам, Сухроб через Киргизию, Иран и Турцию перебрался в Сирию, где воевал в составе ИГИЛ против правительственных войск этой страны. Источник не стал говорить о подробностях дела, мотивируя тем, что оно имеет гриф секретности.