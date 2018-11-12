Читатель спрашивает: Если человека собьет машина и он погибнет, - это предопределение или неосторожность?

Сказать точно и однозначно, по какой именно причине произошла смерть человека, очень сложно. Известно лишь, что все смерти происходят по предопределению Аллаха и только. У любой смерти могут быть различные причины: наказание за грехи, защита человека от большого несчастья (например, умереть кяфиром), не допустить большой трагедии, причиной которого может стать человек. Могут быть и иные причины, связанные с мудростью Аллаха, и которые мы просто не в состоянии понять. В любом случае, близкие погибшего человека должны быть терпеливы и молить Аллаха о прощении его грехов.