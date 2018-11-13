ВВС Израиля разрушили телестанцию ХАМАС

ВВС Израиля разбомбили в секторе Газа здание телеканала «Аль-Акса», подконтрольного движению ХАМАС.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Анадолу", по офису телевидения были выпущены десять ракет, что привело к его полному разрушению. После этого вещание было продолжено из другого здания.

В результате авиарейда был нанесен ущерб зданиям в этом районе.

Ранее армия Израиля заявила о начале воздушной операции в секторе Газа.

Согласно информации, авиаатка предпринята в ответ на ракетный обстрел еврейских поселений.

Жертвами ударов израильской авиации стали трое палестинцев, еще 9 человек получили ранения.

По данным пресс-службы армии Израиля, начиная с вечера 12 ноября из сектора Газа по Израилю было выпущено около 200 ракет

В сообщении отмечается, что 60 снарядов были перехвачены системой ПВО «Железный купол», а большинство ракет упало на пустынной территории.

Как сообщается, с израильской стороны при ракетном обстреле ранения получил 21 человек.