Число жертв авиаударов по Газе достигло четырех

Число жертв ударов ВВС Израиля по сектору Газа достигло четырех, восемь палестинцев получили ранения.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Анадолу", представитель Управления здравоохранения Газы Эшреф аль-Кудра сообщил, что в больнице города Рефах скончался еще один мирный житель, получивший накануне вечером тяжелое ранение в результате авиаудара по югу Газы.

Целями ударов израильской армии также стали здание Управления безопасности на западе Газы и объекты движения "Исламский джихад" в районах Хан-Юнис и Дейр аль-Белах.

ВВС Израиля также разбомбили здание телеканала "Аль-Акса" в Газе.

В ответ палестинские группировки нанесли ракетный удар по территории Израиля, в результате погиб один израильтянин, более 30 ранены.