Китайский министр рассказал о лагерях для мусульман

Людям стоит игнорировать сообщения о принудительном заключении мусульман в Синьцзяне в лагеря перевоспитания. Такое заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И после встречи с немецким коллегой Хайко Маасом. Его слова передает Reuters.

По словам министра, он надеется, что люди поймут и поддержат попытки местных властей бороться с терроризмом, положить конец распространению экстремизма и обеспечить социальную стабильность. «Людям не следует слушать слухи и сплетни, потому что правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) лучше других понимает, что происходит в регионе», — сказал он.

Ван И добавил, что действия властей полностью отвечают мерам, которые принимает международное сообщество в борьбе с терроризмом. «Если мы сможем предотвратить теракты, тогда терроризм не сможет распространиться и закрепиться», — отметил дипломат.

Как пишет агентство, несколько западных стран, в том числе Канада, Франция, Германия и США, призывали Китай закрыть лагеря массового содержания мусульман в СУАР. В сентябре сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против Китая из-за ситуации с притеснением мусульман-уйгуров.