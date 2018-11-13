В Германии расследуют погром на мусульманском кладбище

Правоохранительные органы Германии расследуют погром, произошедший на мусульманском кладбище в городе Нортхайм в Нижней Саксонии.
Как сообщают местные СМИ, неизвестные изрисовали фашистской символикой более десятка надгробных камней. Кроме того, на несколько надгробий были нанесены расистские лозунги.
В полицию о случившемся сообщили местные жители из числа мусульман, пришедшие на кладбище утром.
Правоохранители призвали очевидцев инцидента помочь в расследовании.
Личности и количество злоумышленников пока остаются неизвестными.