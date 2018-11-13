Турция покинула конференцию по Ливии

Турция покинула конференцию по урегулированию в Ливии, поскольку осталась в стороне от процесса.

Как передает Islam.az со ссылкой на Hurriyet, об этом сообщил заместитель президента Турции Фуат Октай.

"Мы с чувством глубокого сожаления покинули заседание, поскольку конференция по Ливии в Италии не является официальным заседанием, и по причине попытки оставления Турции в стороне от процесса", - сказал он.

Отметим, что в итальянском городе Палермо проходит международная конференция по урегулированию в Ливии.