США выдвинут законопроект по прекращению притеснений уйгуров в Китае

Законодатели США представят законопроект, призванный ввести ограничительные меры против китайских чиновников за притеснение мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Reuters.

По его данным, законодатели намерены обратить внимание администрации Дональда Трампа на притеснение этнического меньшинства и принять меры, включая введение санкций против китайских чиновников в рамках закона Магнитского.

Сообщается, что законопроект будет представлен в Сенате и Палате представителей Конгресса США в среду.