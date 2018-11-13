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Новости » Ислам в вопросах

Верно ли, что зажигая руту, можно уберечься от сглаза?

Читатель спрашивает: Верно ли, что зажигая руту, можно уберечься от сглаза?

По мнению большинства ученых, сглаз – это не вымысел и вполне реальное явление. Лучший способ уберечься от сглаза – искать прибежище у Аллаха, читать суры и аяты Корана (в особенности суры «Кафирун», «Ихлас», «Фалаг», «Нас», «Гадр», Аятуль-курси, последние 2 аята суры «Калам»), систематически заниматься богослужением, воздерживаться от грехов и нежелательных деяний. Между сжиганием руты и религией нет ничего общего, и Ислам не утверждает, что этим способом можно избавиться от сглаза. Однако наукой доказано, что дым руты приносит человеку психологическое и биологическое равновесие. Этот дым устраняет стресс, усталость, напряженность. Поэтому, жечь руту – не грех, однако ошибочно придавать этому религиозный окрас.


Опубликовано:14 Ноябрь, 2018  11:31, ]]>Печать]]>
 
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