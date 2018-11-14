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Госдеп пригрозил Эр-Рияду санкциями в ответ на убийство Кашикчи

Соединенные Штаты не ограничатся отзывом виз у ряда саудовских чиновников в ответ на убийство журналиста Джамаля Кашикчи и планируют предпринять дополнительные действия.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила в ходе регулярного брифинга для журналистов официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы не анонсируем санкции заранее, но действия, которые мы планируем предпринять, не закончатся отзывом виз и запретов поездок в США ряду высокопоставленных чиновников из Саудовской Аравии", — сказала она.

Отметим, что сотрудник газеты "Вашингтон пост" Джамаль Кашикчи 2 октября этого года был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Его тело до сих пор не обнаружено.

Один из 18 человек, прибывших в Турцию для убийства, спустя некоторое время сказал при телефонном разговоре, намекая на наследного принца Мохаммеда Бин Салмана: "Скажите патрону, что люди выполнили свою работу".


Опубликовано:14 Ноябрь, 2018  11:53, ]]>Печать]]>
 
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